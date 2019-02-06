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Ateist Çipras Ayasofya’ya ve Ruhban Okulu’na niçin gitti Murat Bardakçı yazdı

Ateist Çipras Ayasofya’ya ve Ruhban Okulu’na niçin gitti Murat Bardakçı yazdı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya Müzesi VE Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu'nu ziyaret etti. Ateist olduğunu söyleyen Çipras'ın ziyretini tarihçi yazar Murat Bardakçı köşesinde değerlendirdi.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 11:38 - Güncelleme: 06-02-2019 11:38

Ateist olduğunu her fırsatta dil getiren ve İncil’e el basarak yemin etmeyen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın dini ziyaretleri tartışılıyor.  Habertürk yazarı Murat Bardakçı, bu temasları bugünkü yazısında yorumladı.

"İstanbul’da mü’min bir Hristiyan gibi dolaşma hevesi değil, “Yunan kimliği”nin gereğini yerine getirme mecburiyetidir." diye yazan Bardakçı, Yunanistan'da Elen ve Ortodoks kimliğinin ayrılmaz ikili olduğunu belirterek, yazısında şu ifadelere yer verdi:

SOSYAL HAYATI DERİN ŞEKİLDE ETKİSİ ALTINDA TUTAR
"Ortodoksluk onlar için de Yunan olmak kadar mühimdir, sosyal hayatı derin şekilde etkisi altında tutar, itikaddan ve inançtan folklore kadar hemen herşeye hâkim vaziyettedir ve bu dinî unsur bize karşı 19. asrın ilk çeyreğinde başlayan Yunan bağımsızlık hareketinden İstiklâl Harbi’ne ve Kıbrıs Harekâtı’na kadar her silâhlı mücadelede derin rol oynamıştır. Bizim “İstiklâl Savaşı’nda cephedeki askere öncülük eden manevî kahramanlar” kavramımız o tarafta “Türkler’e karşı savaşan azizler” olarak görülür ve Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı giriştiği savaşlar sırasında yapılmış bütün eski çizimlerde de mutlaka “papaz” ve “haç” motifi vardır!

Ateist başbakan Aleksis Çipras, Ayasofya’yı ve Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nu işte bu yüzden, yani “Yunan” kimliğinin beraberindeki “Ortodoks” hüviyetinin getirdiği mecburiyetten dolayı ziyaret ediyor.

Meselenin daha da tuhaf tarafı dinlere inanmayan Çipras’ın Ayasofya’yı Yunan kimliği gereği “kadîm ve en kutsal mâbed” olarak ziyaret etmesi; bizim ise Ayasofya hakkında ısrarla “Burası müzedir, 1934’ten itibaren dinî hüviyeti yoktur” dememizdir ve bu söz müsabakaya 1-0 mağlûp başlamayı kabul etmemiz mânâsına gelir!"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • firet boduroğlu 06 Şubat 2019 11:57 değişik dinlere ait değişik ibadet yerlerinin statüsü değişmemeli,korunmalı.hırıtiyanın klisesi cami yada müze olmamalı.aynı şey müslümanın camisi içinde söz konusu olmalı.böyle olmuyorsa ,yanlış yapanlar dinden ve dindarlıktan bahsetmemeli.ederse de ciddiye alınmamalı.çünkü onlar inanmış değildirler.dini kişisel menfaat sağlAMAK KULLANANLARDIR. BU PARA DA OLABİLİR,İKTİDAR VE GÜÇ ELDE ETMEKTE OLABİLİR.

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