Atatürk'ün Latife Hanım'a hediye ettiği atın eyeri satışta

Atatürk'ün Latife Hanıma hediye gönderdiği "Sakarya" isimli atının eyeri, internet üzerinden online düzenlenen müzayedede satışa çıkarıldı.

25 Şubat'ta sona erecek online internet müzayedesinde, Atatürk'ün Latife Hanım'a hediye ettiği bu özel eyerin yanı sıra Zübeyde Hanım'a ait gümüş el işlemeli yastık yüzü ve Yörük Ali Efe'ye ait bir de cepken yer alıyor.

Müzayedeyi düzenleyen İstanbul'daki Pingudu Müzayedecilik Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Altınelli, yaptığı açıklamada, Atatürk'ün yakın çevresindeki bir ailenin koleksiyonundan oluşan özel eşyaları internet ortamında satışa sunduklarını söyledi.

Müzayedede 400'den fazla ürünün satışının yapılacağını belirten Altınelli, "Atatürk'ün ailesine yakın, isminin açıklanmasını istemeyen koleksiyoner yıllarca bunları muhafaza etmiş. Meraklıların bunlara sahip olabilmesi için bizim aracılığımızla satışa sundu." diye konuştu.

Ürünlerin tamamının orijinal ve aile terekesine (miras) ait olduğunu vurgulayan Altınelli, müzayedenin sadece bu eserlere yönelik yapıldığına dikkati çekti.

Katılımın yalnızca internet ortamında olacağını ve ürünlerden satın almak isteyenlerin 25 Şubat'ta sadece online olarak pey verebileceğini aktaran Altınelli, müzayedede her biri çok önemli eserler bulunduğunu vurguladı.

Altınelli, eserler arasında dikkati çekenlerin başında Mustafa Kemal Atatürk'ün Latife Hanım'a armağan ettiği Sakarya isimli atının eyeri, Zübeyde Hanım'a ait gümüş el işlemeli yastık yüzü ile Atatürk imzalı İstiklal Madalyası beratı ve belgelerin olduğunu söyledi.

Sakarya eyeri 30 bin liradan satışta

Sakarya eyerinin 30 bin, yastık yüzünün 6 bin, cepkenin 6 bin, Atatürk ıslak imzalı bir belgenin 20 bin, fotoğrafların ise 200 ile bin 500 lira arasında başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu dile getiren Altınelli, şöyle konuştu:

"Atatürk ve Hasan Rıza Soyak'ın Meclis'e gelirken fotoğrafı ve Hasan Rıza Soyak'ın Türkiye Riyaseticumhur Kalemi Mahsus Müdürlüğü antetli kendi el yazısıyla 1934'te yazdığı doküman, İsmet İnönü'nün 1928'te Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Atatürk'e yazdığı kutlama mesajı, Atatürk'ün hastalığıyla ilgili Ankara'da toplanan 7. Tıp Kongresinde açıklanmış raporu da dikkati çekici eserler arasında."

Atatürk'ün özel hayatıyla ilgili eserlerin yanı sıra Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden Cumhuriyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor bayramlarına ait cumhuriyetin ilk dönem fotoğraf ve kartpostalların da yer alacağı müzayede, 25 Şubat saat 22.30'da sona erecek.