Atatürk'ün Anıtkabir'e defnine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından 15 yıl sonra inşaatı tamamlanan Anıtkabir'e nakli ve defnine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırlarında yer alan Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini yuman Atatürk'ün tabutu, Türk bayrağı ile örtülmüş bir katafalk üzerine konuldu ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki büyük tören salonuna yerleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 20 Kasım 1938 tarihinde Ankara'ya gönderilmiş ve ertesi gün düzenlenen törenle birlikte naaşı geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırılmıştı.

ATATÜRK, ÖLÜMÜNÜN 15. YIL DÖNÜMÜNDE EBEDİ İSTİRAHATGAHI OLAN ANITKABİR'E DEFNEDİLDİ 10 Kasım 1953 günü Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi kendisi için yaptırılan Anıtkabir'e taşınmıştır ve ebedi olarak toprağa verilmiştir.

Anıtkabir'in yapımına 9 Ekim 1944 tarihinde başlanmış, 1 Eylül 1953 yılında yapımı tamamlanmıştır.