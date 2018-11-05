Atatürk'ü anma günü resmi tatil midir 10 Kasım hangi gün?

10 Kasım resmi tatil mi ve Atatürk'ü anma günü hangi güne denk geliyor soruları merak konusu oldu. Ulu Önder Atatürk'ün ölüm günü olan 10 Kasım bu sene haftasonu cumartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil günlerinden biri olmayan 10 Kasım'da zaten okullar kapalı olacak, memurlar idari izinli sayılmayacak. 10 Kasım cumartesi günü saat 09.05'te Ata'mız bir dakikalık saygı duruşu ile tüm yurtta saygı ve özlemle anılacak.

Atatürk'ü Anma Günü, 10-16 Kasım tarihleri ise Atatürk Haftası olarak kabul edilmiştir.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR: Resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bugünde saat 09:05 geçe törenler yapılacak. 10 Kasım cumartesi günü ise kamu kuruluşları tatil olmayacak.

10 KASIM’DA NELER YAPILIR: 10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

ATATÜRK ÖLMEDEN ÖNCE NE SÖYLEDİ: Atatürk'ün hayatıyla ilgili 20 yıldır araştırmalar yapan Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Ali Güler, Atatürk'ün ölmeden önce son sözünün "Aleykümesselam" olduğunu söyledi.

"PAŞAM DİLİNİZİ DIŞARI ÇIKARIR MISINIZ?: Dr. Ali Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Atatürk'ün komaya girdiğinde söylediği son söz 'Aleykümselam' sözüdür. 8 Kasım günü Atatürk saat 18.30'da Dr. Neşet Ömer İrdelp muayene için, Mustafa Kemal Atatürk'e 'Paşam dilinizi dışarı çıkarır mısınız?' deyince Atatürk dilini dışarı çıkardı. Ardından, Dr. İrdelp 'Biraz daha uzatır mısınız?' diye sordu. Bunun üzerine Atatürk dilini tamamen içeri çekip sağına döndü. Orada birisiyle konuşur gibi 'Aleykümselam' dedi ve derin bir komaya girdi. Bundan 38 saat 5 dakika sonra yani 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05'te tıbben ölümü gerçekleşti."

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün)

07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı