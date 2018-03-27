Atatürk'e küfür etti! Çığ gibi tepkiler gelince...

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Cengiz Demirci, son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk'e saldırılarda artış görüldüğünü öne sürerek, "Atatürk adının stadyumlardan, okullardan silinmesi, heykeller üzerinden Atatürk'ün manevi şahsına çeşitli yerlerde yapılan saygısızlıklara göz yumulması, hoşgörü ile bakılması günümüzde de bu saldırıların ve saygısızlıkların devam ettiği görülmektedir. Dün, ilçemizde yaşayan, pervasızca sosyal medya üzerinden önderimiz Atatürk'e ağza alınmayacak küfür dolu sözler sarf eden bu kişiyi sözlerinden dolayı kınıyoruz. Bu kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcıların gerekli işlemleri yapacağına inanıyoruz" dedi.