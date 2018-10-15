Atatürk'e hakaret Türkiye'yi ayağa kaldırdı

KOCAELİ'nde yaşadığı belirtilen Yusuf S. adlı kişi bir okulda bulunan Atatürk büstüne saldırdı. Görüntüyü sosyal medya hesabından yayınlayan Yusuf S.'ye sosyal medyadan tepki yağdı.

Görüntülerde Yusuf S.'nin Atatürk büstüne fiziki ve sözlü saldırıda bulunduğu görülüyor. Bir arkadaşı tarafından çekilen görüntülerin sosyal medya hesabından yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyadan da tepkiler çığ gibi büyüdü.

YARGIDA HESAP VERSİN

Twitter'da açılan #AtayaUzananEliKırarız hashtagı dün gece kısa sürede gündemin ilk sırasına oturdu. Sosyal medya kullanıcıları Yusuf S.'nin yargı önünde hesap vermesini isterken, Yusuf S.'nin bir görüntüsü daha yayınlandı. Görüntülerde Yusuf S. yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyerek, özür diledi.