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Atatürk'e hakaret Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Atatürk'e hakaret Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Kocaeli'nde yaşadığı belirtilen Yusuf S.'nin sosyal medyada yayınladığı bir video Türkiye'yi ayağı kaldırdı. Görüntülerde Yusuf S., Atatürk'ün büstüne sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu görülüyor.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 23:15 - Güncelleme: 15-10-2018 00:12

KOCAELİ'nde yaşadığı belirtilen Yusuf S. adlı kişi bir okulda bulunan Atatürk büstüne saldırdı. Görüntüyü sosyal medya hesabından yayınlayan Yusuf S.'ye sosyal medyadan tepki yağdı.

Görüntülerde Yusuf S.'nin Atatürk büstüne fiziki ve sözlü saldırıda bulunduğu görülüyor. Bir arkadaşı tarafından çekilen görüntülerin sosyal medya hesabından yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyadan da tepkiler çığ gibi büyüdü. 

YARGIDA HESAP VERSİN

Twitter'da açılan #AtayaUzananEliKırarız hashtagı dün gece kısa sürede gündemin ilk sırasına oturdu. Sosyal medya kullanıcıları Yusuf S.'nin yargı önünde hesap vermesini isterken, Yusuf S.'nin bir görüntüsü daha yayınlandı. Görüntülerde Yusuf S. yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyerek, özür diledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 15 Ekim 2018 01:16 Alçakların türkiye üzerindeki oyunudur,terör dostları ve Türkiye'yi karıştırmak isteyen,ama Atatürkçü geçinenlerin işidir

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