Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında flaş gelişme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken Safiye İnci hakkında soruşturma başlatılmıştı. Son dakika haberine göre, Safiye İnci, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme İnci'nin tutuklanmasına karar verdi...

​'ANITKABİR'E GELDİĞİM İÇİN UTANIYORUM'... Anıtkabir'de kendi videosunu çekip sosyal medyadan paylaşan İnci, Anıtkabir'e zorla geldiğini ve aslında Atatürk'ü sevmeğini söyleyerek, "Anıtkabir'e geldiğim için utanıyorum. Keşke gelmeseydim. Türkiye'yi Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk, Tayyip'in b.ku bile olamaz" dedi.

'ARKADAŞIM BENİ KIZDIRDI' SAVUNMASI... Ankara Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan İnci, cumartesi günü gözaltına alındı. İnci daha sonra yayınladığı özür videosunda görüntüleri kendisini kızdıran bir arkadaşına özel olarak attığı savunmasını yaptı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli şahıs, 5186 sayılı yasaya muhalefet ederek Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklamaya sevk edilmiştir" denildi.

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