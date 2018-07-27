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Atatürk'e hakaret eden Safiye İ. için istenen ceza belli oldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İ. için istenen ceza belli oldu!

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyada paylaşmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Safiye İ. hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 17:53 - Güncelleme: 27-07-2018 17:53

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Safiye İ. hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Dalgalı'nın hazırladığı iddianamede, Safiye İ'nin Instagram hesabından paylaştığı görüntüdeki sözleri aktarıldı ve bu sözlerin, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret niteliğinde olduğu' ifade edildi.

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında flaş gelişme

Safiye İ'nin, soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, 'bir anlık düşüncesizliği nedeniyle böyle bir şey olduğunu' söylediği ve pişmanlığını dile getirdiği bildirilen iddianamede, sanığın "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" uyarınca 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İddianameyi kabul eden Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Safiye İ'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 27 Temmuz 2018 18:52 Elestiri yapabilirsin fakat hakaret yasak sen biraz yat aklin basina gelsin

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