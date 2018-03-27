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Atatürk tişörtüyle Meclis'e alınmadı kıyamet koptu!

Atatürk tişörtüyle Meclis'e alınmadı kıyamet koptu!

CHP parti grup toplantısına 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' tişörtüyle gelen partilinin tişörtü polis tarafından çıkartıldı. Olayı duyan CHP'li Mahmut Tanal, polis noktasına giderek tişörtü geri aldı. Cafer Darı da yeniden tişörtünü giyerek CHP grup toplantısını izleyebildi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 14:45 - Güncelleme: 27-03-2018 14:45

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne CHP Grubunu izlemek üzere "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı tişörtüyle gelen vatandaş polis tarafından durduruldu. Mustafa Kemal'in kalpaklı resminin bulunduğu tişörtü çıkarttırılan Cafer Darı, çıplak kalan bedenine montunu giymek zorunda kaldı.

MAHMUT TANAL ARAYA GİRDİ
Olayı duyan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, polis noktasına giderek tişörtü geri aldı. Darı da yeniden tişörtünü giyerek grup toplantısını izleyebildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Turgut Şentürk 27 Mart 2018 15:31 Aynı deve kuşu gibisiniz. Kafanızı saklıyor fakat bir yerleriniz km lerce öteden görülüyor. Çıkarın artık Atatürk mazkelerini suratınızdan, sırıtıyorsunuz.

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