Atatürk tişörtüyle Meclis'e alınmadı kıyamet koptu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne CHP Grubunu izlemek üzere "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı tişörtüyle gelen vatandaş polis tarafından durduruldu. Mustafa Kemal'in kalpaklı resminin bulunduğu tişörtü çıkarttırılan Cafer Darı, çıplak kalan bedenine montunu giymek zorunda kaldı.
MAHMUT TANAL ARAYA GİRDİ
Olayı duyan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, polis noktasına giderek tişörtü geri aldı. Darı da yeniden tişörtünü giyerek grup toplantısını izleyebildi.
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