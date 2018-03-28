Atatürk tişörtü tartışma yaratmıştı! Yasal süreç başladı

‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ yazılı tişörtüyle Meclis’e gelen vatandaşın girişine tişörtü çıkarılarak izin verilmesi tartışma yarattı. Konuyla ilgili hem CHP'den hem de AK Parti'den tepki gelirken, Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün de Atatürk’ün şahsiyetine de resmine de ismine de tişörtüne de kimsenin hakaret edemeyeceğini, saygısızlık yapamayacağını söyledi. Olayın, emniyetin yanlış uygulaması sonucu ortaya çıktığını belirten Tüzün, “Cezai işlemler noktasında süreç başlamıştır. CHP’nin bu konuda başvurusu vardır” diye konuştu.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, “Gerçekten bu Meclis’in kurucusu ve ilk Meclis Başkanı olan, bu ülkenin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü simgeleyen üzerinde baskı olan bir tişörtle TBMM’ye gelen vatandaşın tişörtünün çıkartılmasını hiçbir şekilde açıklayamıyorum kendi açımdan. Yarın bir gün Atatürk rozetleriyle TBMM’ye gelenlere de benzer uygulamalar yapılabilir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, “Hangi saikle bu yapıldı bilmiyorum ama yapılanın doğru olmadığı, bir kişinin Meclis’e gelirken -tabii ki terörle iltisakı hariç olmak üzere söylüyorum- ne giydiğinin ne giymediğinin hiç kimseye bir faydası olmadığı kanaatindeyim. Yapılan uygulamanın karşısında olduğumuzu, hele ki Atatürk’ün bu ülkenin kurucusu, Meclisimizin ilk başkanı olmasından yola çıkarak daha hassas olunması gerektiği kanaatindeyim. Bir uygulama hatası olmuştur veya bilmediğimiz bir hata olmuştur kanaatindeyim” açıklaması yaptı.

SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR

Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün de, Atatürk’ün şahsiyetine de resmine de ismine de tişörtüne de kimsenin hakaret edemeyeceğini, saygısızlık yapamayacağını söyledi. Olayın, emniyetin yanlış uygulaması sonucu ortaya çıktığını belirten Tüzün, “Cezai işlemler noktasında süreç başlamıştır. CHP’nin bu konuda başvurusu vardır” diye konuştu.

KAHRAMAN’A BAŞVURU

CHP yönetimi dün TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a yazılı olarak başvurarak, olaya sert tepki göstermesini ve sorumlular hakkında işlem yapmasını istedi. Atatürk’ün resim ve sözlerinin yasaklanacağı en son mekânın Meclis olduğu belirtilen başvuruda, bir insanın tişörtü çıkarılarak kendi iradesi dışında vücudunun bir bölümünün çıplak bırakılmasının tek kelimeyle insan hakları ihlali olduğu da belirtildi