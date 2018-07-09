Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davasında istenen cezalar

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davasında savcı, 6 sanığın 46'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 150'şer yıldan 3 bin 371'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

15 sanığın “örgüt üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi.

4 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi.