Atatürk Havalimanı'nda köpek timi! Pişmiş et tuzağı...

Atatürk Havalimanı'nda köpek timi! Pişmiş et tuzağı...

TÜRKİYE'nin ve dünyanın en işlek havalimanlarının başında gelen İstanbul Atatürk Havalimanı’nda aprona girerek uçuş trafiğini olumsuz etkileyen sahipsiz köpeklerle mücadele için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından köpek timi oluşturuldu. Apronda gezen sahipsiz köpekler nedeniyle bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalırken, bazı uçakların da pist başında dakikalarca kalkış için sıra beklemesine neden oluyor. Oluşturulan 30 kişilik köpek timi, apronda başıboş gezen köpekleri içine pişmiş et konulan kafes tuzak yöntemiyle herhangi bir zarar vermeden yakalayarak barınaklara teslim ediyor.

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Atatürk Havalimanı'nda köpek timi! Pişmiş et tuzağı...

GÖÇMEN KUŞLARDAN SONRA KÖPEKLER: Göçmen kuşlar gibi, apronda gezen sahipsiz köpekler de Atatürk Havalimanı’nda uçuş güvenliğini tehlikeye sokuyor. Apronda gezen sahipsiz köpekler nedeniyle bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalırken, bazı uçakların da pist başında dakikalarca kalkış için sıra beklemesine neden oluyor. Bu nedenle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından oluşturulan 30 kişilik köpek timi, başı boş gezen köpeklerle 24 saat mücadele veriyor.

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Atatürk Havalimanı'nda köpek timi! Pişmiş et tuzağı...

KÖPEKLERE PİŞMİŞ ETLİ KAFES TUZAĞI: DHMİ'ye bağlı köpek timi ekibi, köpeklerin havalimanına girme ihtimali yüksek olan bölgeler için özel hazırlanmış, 9 kafesi belli bölgelere yerleştiriyor. Kafeslerin içine pişmiş et konularak köpekler, kafeslerin bulunduğu alana çekiliyor. Herhangi bir zarar vermeden kafes tuzak yöntemiyle yakalanan köpekler için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veterinerlik bölümüne haber veriliyor. Havalimanına gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri yakalanan köpekleri buradan alarak barınaklara götürüyor.

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Atatürk Havalimanı'nda köpek timi! Pişmiş et tuzağı...

EKİPLERİMİZ 7/24 GÖREV BAŞINDALAR: Yürütülen çalışma ile ilgili bilgi veren DHMİ yetkilileri, “Pist üzerinde bulunan kuş, köpek gibi hayvanlar uçaklar için büyük tehdit oluşturuyor. Köpekler için önlem almamıza rağmen zaman zaman tel örgüler çevresinden havalimanına girmekteler. Bu köpekler piste çıkıp bazen uçuşları aksatmakta, bazen de iniş için alçalan uçakların pisti pas geçmesine neden olmaktadır. Bunu engellemek için DHMİ olarak bir köpek timi oluşturduk. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev yapmaktadır. Yakalanan köpeklere herhangi bir zarar vermeden belediye ekiplerine teslim ediyoruz" dediler.

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