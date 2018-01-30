Atatürk Havalimanı'nda köpek timi! Pişmiş et tuzağı...

TÜRKİYE'nin ve dünyanın en işlek havalimanlarının başında gelen İstanbul Atatürk Havalimanı’nda aprona girerek uçuş trafiğini olumsuz etkileyen sahipsiz köpeklerle mücadele için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından köpek timi oluşturuldu. Apronda gezen sahipsiz köpekler nedeniyle bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalırken, bazı uçakların da pist başında dakikalarca kalkış için sıra beklemesine neden oluyor. Oluşturulan 30 kişilik köpek timi, apronda başıboş gezen köpekleri içine pişmiş et konulan kafes tuzak yöntemiyle herhangi bir zarar vermeden yakalayarak barınaklara teslim ediyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 12

GÖÇMEN KUŞLARDAN SONRA KÖPEKLER: Göçmen kuşlar gibi, apronda gezen sahipsiz köpekler de Atatürk Havalimanı’nda uçuş güvenliğini tehlikeye sokuyor. Apronda gezen sahipsiz köpekler nedeniyle bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalırken, bazı uçakların da pist başında dakikalarca kalkış için sıra beklemesine neden oluyor. Bu nedenle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından oluşturulan 30 kişilik köpek timi, başı boş gezen köpeklerle 24 saat mücadele veriyor. Twitter

Facebook

Google Plus

2 12

KÖPEKLERE PİŞMİŞ ETLİ KAFES TUZAĞI: DHMİ'ye bağlı köpek timi ekibi, köpeklerin havalimanına girme ihtimali yüksek olan bölgeler için özel hazırlanmış, 9 kafesi belli bölgelere yerleştiriyor. Kafeslerin içine pişmiş et konularak köpekler, kafeslerin bulunduğu alana çekiliyor. Herhangi bir zarar vermeden kafes tuzak yöntemiyle yakalanan köpekler için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veterinerlik bölümüne haber veriliyor. Havalimanına gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri yakalanan köpekleri buradan alarak barınaklara götürüyor.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 12