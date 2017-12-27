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Atatürk Havalimanı ne olacak? Ahmet Arslan açıkladı

Atatürk Havalimanı ne olacak? Ahmet Arslan açıkladı

Atatürk Havalimanı 3. havalimanı tamamlanınca ne olacak? AVM yapılacak iddiaları gündem oldu. Merak edilen soruya Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yanıt verdi. İşte işin aslı..

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 08:10 - Güncelleme: 27-12-2017 09:54

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, yüzde 73’ü tamamlanan 3. havalimanı bittiğinde Atatürk Havalimanı’nın İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirterek “Herhangi bir şekilde imara açılıp AVM ve konut yapılması söz konusu değil” dedi.
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 3’üncü havalimanı inşaatında yüzde 73 seviyesinin aşıldığını belirterek, “Havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız" dedi.

AVM Mİ YAPILACAK?
Arslan Atatürk havaalanına AVM yapılacağı iddialarına da yanıt verdi ve o alana ne yapılacağını şöyle açıkladı;

-"Atatürk ve İstanbul yeni havalimanını aynı anda kullanma imkânı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor çünkü. Ancak şunu da belirtelim Atatürk Havalimanı yapılaşmaya açılmayacak. İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenecek. Ayrıca küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak da kullanılmasını planlıyoruz. Çok sayıda terminal var burada, bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara açılıp AVM ve konut yapılması söz konusu değil.”

Atatürk Havaalanı yeni havalimanının açılması ile birlikte uçuşlara kapatılacak. İstanbul'un en merkezi yerlerinden birinde bulunan Atatürk havaalanının arazisi trilyonlarca lira değerinde. Bu alanın nasıl kullanılacağı haliyle büyük bir merak konusu. 

VERGİLER E DEVLETTEN YATACAK

Ahmet Arslan e-devlet kullanıcı sayısını 2018’de 40 milyona çıkarmayı hedeflediklerini de anlattı. Arslan, “Elektronik olarak verilen hizmetlerin tamamını e-devlet üzerinden verilir hale getireceğiz” dedi.

Ahmet Arslan, genişbant internet erişimine ilişkin olarak, “Bin 799 yerleşim yerine 4.5G genişbant internet kurulumlarına başladık ve 2018 yılı içerisinde tamamlayacağız. Bin 472 yeni yerleşim yerini de mobil kapsamına almak ve buralarda yaşayan yaklaşık 240 bin vatandaşımıza 4.5G genişbant internet hizmeti sunmak için kurulumlara devam edeceğiz” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 27 Aralık 2017 09:58 görün bakın bunların hiçbiri olmayacak ranta gidecek

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