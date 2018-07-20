Atatürk Havaalanı'nda 'çıplak kadın yolcu' alarmı

İSTANBUL Atatürk Havalimanı’nda dün ilginç bir olay yaşandı. Alkolü olduğu iddia edilen kadın turist, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'ndaki 206-207 numaralı kapıların bulunduğu alandaki bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı.

Çıplak halde terminal içerisinde dolaşan kadın yolcuya, hemen havalimanı personeli müdahale etti. Ardından ilginç anlar yaşandı.

CEKETİYLE KADININ ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞTI: Görüntüde, alkollü olduğu belli olan kadının ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken bir çalışan ceketiyle kadının üzerini örtmeye çalıştı.

ELİYLE TACİZ ETTİ: Bu sırada çıplak kadın, kendisini engellemeye çalışan havaalanı personelini eliyle taciz etmeye çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI: Bir süre havalimanı içerisinde çıplak şekilde dolaşan kadın daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Bir süre burada bekletilen kadın kendine geldikten sonra polis merkezinden bırakıldı.