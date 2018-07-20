Atatürk Havaalanı'nda 'çıplak kadın yolcu' alarmı...

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu bir kadın yolcu tuvalette soyunup yolcuların arasında dolaşmaya başlayınca havaalanı personeli alarma geçti. İlginç dakikalar yaşandı...

Atatürk Havaalanı'nda 'çıplak kadın yolcu' alarmı...

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde çok ilginç bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu bir kadın yolcu, Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'ndaki arındırılmış salonda bulunan bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı. Çıplak halde terminal içerisinde dolaşan kadına havalimanı personeli müdahale etti. Kendisine müdahale eden personeli eliyle taciz eden kadın, gözaltına alındı. Kendine geldikten sonra da serbest bırakıldı...

17
Atatürk Havaalanı'nda 'çıplak kadın yolcu' alarmı...

Atatürk Havalimanı’nda dün ilginç bir olay yaşandı. Alkolü olduğu iddia edilen kadın turist, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'ndaki 206-207 numaralı kapıların bulunduğu alandaki bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı.

27
Atatürk Havaalanı'nda 'çıplak kadın yolcu' alarmı...

Çıplak halde terminal içerisinde dolaşan kadın yolcuya, hemen havalimanı personeli müdahale etti. Ardından ilginç anlar yaşandı...

37
Atatürk Havaalanı'nda 'çıplak kadın yolcu' alarmı...

CEKETİYLE KADININ ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞTI... Görüntüde, alkollü olduğu belli olan kadının ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken bir çalışan ceketiyle kadının üzerini örtmeye çalıştı.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro