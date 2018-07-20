Atatürk Havaalanı'nda 'çıplak kadın yolcu' alarmı...

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde çok ilginç bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu bir kadın yolcu, Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'ndaki arındırılmış salonda bulunan bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı. Çıplak halde terminal içerisinde dolaşan kadına havalimanı personeli müdahale etti. Kendisine müdahale eden personeli eliyle taciz eden kadın, gözaltına alındı. Kendine geldikten sonra da serbest bırakıldı...