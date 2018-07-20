Atatürk Havaalanı'nda 'çıplak kadın yolcu' alarmı...

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde çok ilginç bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu bir kadın yolcu, Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'ndaki arındırılmış salonda bulunan bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı. Çıplak halde terminal içerisinde dolaşan kadına havalimanı personeli müdahale etti. Kendisine müdahale eden personeli eliyle taciz eden kadın, gözaltına alındı. Kendine geldikten sonra da serbest bırakıldı...
Atatürk Havalimanı’nda dün ilginç bir olay yaşandı. Alkolü olduğu iddia edilen kadın turist, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'ndaki 206-207 numaralı kapıların bulunduğu alandaki bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı.
Çıplak halde terminal içerisinde dolaşan kadın yolcuya, hemen havalimanı personeli müdahale etti. Ardından ilginç anlar yaşandı...
CEKETİYLE KADININ ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞTI... Görüntüde, alkollü olduğu belli olan kadının ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken bir çalışan ceketiyle kadının üzerini örtmeye çalıştı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER