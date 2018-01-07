Atatürk de müşterisiydi: Bir tarih daha yok oldu!

ANKARA'da 1919 yılında Hüseyin Hüsnü Sarı tarafından kurulan ve 'Atatürk'ün Eczanesi' olarak bilinen, 99 yıllık İstanbul Eczanesi, 55 yıldır kiracısı olduğu Ulus Çarşısı'ndaki sıkıntılar nedeniyle 31 Aralık 2017'de kapandı.

Eczaneyi 1979 yılından beri işleten Eczacı Ömer Faruk Erdem, kapatma kararına ilişkin, "Motivasyonum bozuldu" dedi. Eczacı Erdem eczaneyi Refik Saydam'ın talimatıyla 19 Ocak 1919 yılında Hüseyin Hüsnü Sarı, o zamanki parayla 750 liraya Anafartalar Caddesi'nde açtığını anlatırken şöyle dedi:

"1955 yılana kadar orada çalışıyorlar. 1955 yılından sonra bugünkü Ankara Adliye Sarayı'nın olduğu yerde hizmet veriyor. 1962 yılında Ulus İş Hanı tamamlandığında buraya taşınıyor. 1965 yılında Hüseyin Hüsnü Sarı rahmetli olunca yerine oğlu Adil Sarı geçiyor. 1979 Şubat ayında da Adil Bey bana devretti ve ben bugüne kadar getirdim."

Kapatma kararını anlatırken duygulandığı gözlenen Ömer Faruk Erdem, "Ekonomik nedenlerle kapatmak zorunda kaldım. Zaten Ulus İş Hanı'ndaki iş yerlerinde son 10 yıldır bir tedirginlik var. Buranın yıkılacağı ve yayalaştırılacağı söylentileri var. Sözleşmesi biten iş yerlerine Büyükşehir Belediyesi tarafından boşaltmaları için tebligat gönderiliyor. Bizim sözleşmemiz de Haziran 2018'de bitiyor. Aynı tebligat bize de geldi. Buradaki esnaf bu nedenle cesaretle ticaretini yapamadı" dedi.

İşinin gayet iyi olduğunu ancak, son dönemdeki sıkıntılarla işin bereketinin kaçtığını ve motivasyonunun bozulduğunu söyleyen Ömer Faruk Erdem, "Maliyet çok. Fazla karı olmayan bir meslek. Ben de 'Artık yeter' dedim. 1 yıl 14 gün daha beklemiş olsam 100 yılı tamamlayıp Türkiye Cumhuriyeti'ne 100 yıllık bir müessese armağan edecektim. Ama olmadı. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Atatürk ve dönemin siyasetçilerinin eczaneden ilaç aldığını belirten Ömer Faruk Erdem, şöyle konuştu:

"Atatürk ve diğer meclis üyeleri alışverişlerini buradan yapıyor. Bu alışverişleri pek çok zaman veresiye olarak yapıyorlar. Mevcut bir veresiye defterimiz vardı. Bunun 45 sayfası Atatürk'e aitti. Tabi diğerlerinin de vardı. Ama her ayın sonunda onların faturaları kesilerek Meclis'e gönderilir, kendileri de maaşlarını aldıktan sonra öderlermiş. En son Atatürk'e 20 Ekim 1938 tarihinde ilaç yapılıp gönderilmiş. O zaman Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda hasta yatığında yatıyor. Gönderilen o ilaçları, Dolmabahçe Sarayı'nı gezdiğim bir sırada revirde gördüm. Şimdi o defter Türkiye Eczacılar Birliği'nin müzesinde muhafaza edilmekte."

Recep Peker, Kazım Orbay, Kazım Karabekir gibi isimlerinde o defterde yer aldığını belirten Ömer Faruk Erdem, eczanede ağzı hiç açılmamış yaklaşık 60-70 yıllık ilaçların bulunduğu şişelerin ve ilk kurulduğundan beri eczanede bulunan eşyaların Ankara Eczacılar Odası ve Türk Eczacılar Birliği'ne bağışladıklarını ekledi.

Türkiye Eczacılar Birliği'nin internet sitesinde İstanbul Eczanesi'nin sipariş defteri yer alıyor. Defterde Atatürk'ün sayfası böyle görünüyor. Verilen bilgide ise, "Atatürk için en son 17 Ekim 1938 tarihinde ilaç hazırlanmıştır. 1 Aralık 1938 tarihinde ise Ataürk'e ait hesaplar kapatılmıştır" ifadeleri yer alıyor.

  • Güncel 07 Ocak 2018 19:13
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Atatürk de müşterisiydi: Bir tarih daha yok oldu! videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat