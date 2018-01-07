Atatürk de müşterisiydi: Bir tarih daha yok oldu!

Ankara'da 1919 yılında Hüseyin Hüsnü Sarı tarafından kurulan ve 'Atatürk'ün Eczanesi' olarak bilinen, 99 yıllık İstanbul Eczanesi, 55 yıldır kiracısı olduğu Ulus Çarşısı'ndaki sıkıntılar nedeniyle 31 Aralık 2017'de kapandı.

"1955 yılana kadar orada çalışıyorlar. 1955 yılından sonra bugünkü Ankara Adliye Sarayı'nın olduğu yerde hizmet veriyor. 1962 yılında Ulus İş Hanı tamamlandığında buraya taşınıyor. 1965 yılında Hüseyin Hüsnü Sarı rahmetli olunca yerine oğlu Adil Sarı geçiyor. 1979 Şubat ayında da Adil Bey bana devretti ve ben bugüne kadar getirdim."

Kapatma kararını anlatırken duygulandığı gözlenen Ömer Faruk Erdem, "Ekonomik nedenlerle kapatmak zorunda kaldım. Zaten Ulus İş Hanı'ndaki iş yerlerinde son 10 yıldır bir tedirginlik var. Buranın yıkılacağı ve yayalaştırılacağı söylentileri var. Sözleşmesi biten iş yerlerine Büyükşehir Belediyesi tarafından boşaltmaları için tebligat gönderiliyor. Bizim sözleşmemiz de Haziran 2018'de bitiyor. Aynı tebligat bize de geldi. Buradaki esnaf bu nedenle cesaretle ticaretini yapamadı" dedi.