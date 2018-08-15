Ataşehir'de plazada yangın!

Ataşehir'de yeni yapılan 9 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Boş olan binada çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Küçükbakkalköy Mahallesi Işıklar Caddesi'nde yeni yapılan 9 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Binanın dış cephesinde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine Kayışdağı, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yeni olması nedeniyle katların boş olduğu öğrenildi. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.