Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde inşaat malzemeleri üretilen fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan etkilenen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Ataşehir'de fabrika yangını haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER