Ataşehir'de doktora silahlı saldırı

İstanbul'da özel bir hastanenin otoparkına aracını park eden çocuk doktoruna kimliği belirsiz kişi yada kişiler motosikletle gelip ateş etti. Yaralanan doktor, Çapa Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Özel Cerrahi Tıp Merkezi Otoparkına aracını park eden Rüstem Üçel isimli çocuk doktoruna kimliği belirsiz kişi yada kişiler motosikletle gelip ateş etti.

DOKTORA OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI

İHA'nın haberine göre, yaralanan doktor Tıp Merkezinde yapılan ilk müdahale sonrası İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İNCELEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Vatandaşların uzaklaştırılmasıyla birlikte ekipler kurşunların isabet ettiği doktorun otomobil üzerinde inceleme yaptı. Çok sayıda kovana rastlayan ekipler, kaçan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.