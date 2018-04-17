Atanamayınca canına kıymıştı! Tabutta dikkat çeken detay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak 2014'te mezun olan Merve Çavdar, iddiaya göre, atanamayınca bunalıma girdi. Dün sabah evden "İş bulmaya gidiyorum" diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki depresyon haplarının tamamını içerek intihar etti. Çevredekiler, Çavdar'ın cesedini buldu. Olay yerindeki incelemelerinin ardından Çavdar'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çavdar'ın babası Muhammet Çavdar ve anne Semiha Çavdar, çocuğunun öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.