Atanamayan öğretmen intihar etti

İddiaya göre 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun olan Çavdar’ın atanmasının gerçekleşmediği ve işsizlik nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürüldü.



Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Merve Çavdar, 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun oldu.

Çavdar iddiaya göre atanamayınca bunalıma girdi ve ilaç kullanmaya başladı.

Genç kadın dün, ailesine “iş bulmaya gidiyorum” diyerek evden çıktı. Güzelçamlı sahiline giden Çavdar, depresyon haplarının hepsini içti.

Kıyıda bir kadının hareketsiz yattığını görenler jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekipler yaptıkları kontrollerde Merve Çavdar’ın öldüğünü belirledi.