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Atama kararları Resmi Gazete'de Erdoğan imzaladı

Atama kararları Resmi Gazete'de Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 07:09 - Güncelleme: 18-01-2019 07:09

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine Rasim Özdenören, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Bal, Ticaret Bakan Yardımcılıklarına Sezai Uçarmak ve Rıza Tuna Turagay atandı.

Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bilal Temel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Zeliha Sağlam, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne Mustafa Özderyol, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine Nigar Hülya Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) açık bulunan Başkan Yardımcılığına ise Rahman Nurdun getirildi.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri İlhan Demirtaş görevden alınarak bu suretle boşalan I. Hukuk Müşavirliğine Ayşegül Hacıömeroglu Ekiz'in ataması yapıldı.

Ticaret Bakanlığında Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne Necmettin Erkan, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğüne Aytaç Yenal, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Cumali Semeğir getirildi. Ayrıca Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam Karaoğlu görevden alındı ve bu suretle boşalan Strateji Geliştirme Başkanlığına Devlet Selim Paslı'nın ataması gerçekleştirildi.

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Kaynak : AA

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