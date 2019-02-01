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Atakan Işıktutan kimdir Survivor 2019'un Üstteğmen Oktay'ı

Atakan Işıktutan kimdir Survivor 2019'un Üstteğmen Oktay'ı

2019 Survivor Yunanistan-Türkiye 2 Şubat'ta başlıyor. Türkiye takımında yer alacak isimlerden birisi de Atakan Işıktutan oldu. Peki kimdir Atakan Işıktutan, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizide oynadı?

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 16:20 - Güncelleme: 01-02-2019 11:00

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de birçoğumuzun Savaşçı dizisinden tanıdığı Atakan Işıktutan oldu.

Savaşçı dizisinde Üsteğmen Oktay karakterine hayat veren Atakan Işıktutan İstanbul doğumlu fakat aslen Rizeli. Eğitimini Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamış.

Henüz 24 yaşında olan genç yarışmacı İlk oyunculuk deneyimini İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Paramparça dizisi ile yaşadı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan başrolü Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisinin kadrosunda yer alan Atakan Işıktutan Survivor için diziye veda etti.

Daha önce yüzücülük ve basketbol ile uğraşmıştır. Crosfit şampiyonasında birinci oldu ve kürek şampiyonasında da 2. olmuştur.

Koyu Beşiktaşlı olan Atakan Işıktutan fiziği ile de dikkat çeken isimlerden birisi oldu. 1.93 boyundaki yarışmacı 83 kilo ve sevgilisi yok. 

Atakan Işıktutan kendisini şöyle anlatıyor ; Güçlüyüm, hırslıyım. Her zaman daha iyisini yapmak için sınırlarımı zorladım. Orası dünyanın en zor yarışması. Ama benim düşüncem en gurur verici yarışma. Ben de bu gururu yaşamak ve aileme yaşatmak istiyorum. O kupayı almak istiyorum. İnsan ilişkilerim, saygım ve yaşamımla başarılı olabileceğimi düşünüyorum.

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