Atakan Işıktutan kimdir kaç yaşında Survivor'dan önce dizi yıldızıydı

Henüz 24 yaşında olan genç yarışmacı İlk oyunculuk deneyimini İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Paramparça dizisi ile yaşadı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan başrolü Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisinin kadrosunda yer alan Atakan Işıktutan Survivor için diziye veda etti.



