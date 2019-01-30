Atakan Işıktutan kimdir kaç yaşında Survivor'dan önce dizi yıldızıydı

2019 Survivor Yunanistan-Türkiye 2 Şubat'ta başlıyor. Türkiye takımında yer alacak isimlerden birisi de Atakan Işıktutan oldu. Peki kimdir Atakan Işıktutan, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizide oynadı?

Atakan Işıktutan kimdir kaç yaşında Survivor'dan önce dizi yıldızıydı

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de birçoğumuzun Savaşçı dizisinden tanıdığı Atakan Işıktutan oldu.

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Atakan Işıktutan kimdir kaç yaşında Survivor'dan önce dizi yıldızıydı

Savaşçı dizisinde Üsteğmen Oktay karakterine hayat veren Atakan Işıktutan İstanbul doğumlu fakat aslen Rizeli. Eğitimini Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamış.

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Atakan Işıktutan kimdir kaç yaşında Survivor'dan önce dizi yıldızıydı

Henüz 24 yaşında olan genç yarışmacı İlk oyunculuk deneyimini İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Paramparça dizisi ile yaşadı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan başrolü Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisinin kadrosunda yer alan Atakan Işıktutan Survivor için diziye veda etti.

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Atakan Işıktutan kimdir kaç yaşında Survivor'dan önce dizi yıldızıydı

Daha önce yüzücülük ve basketbol ile uğraşmıştır. Crosfit şampiyonasında birinci oldu ve kürek şampiyonasında da 2. olmuştur.

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