ATAK helikopter özellikleri TSK yerli üretimi

ATAK helikopteri TSK'nın yerli üretimi olan taarrz helikopteri özellikleri Afrin Harekatında verdiğimiz 2 şehidin ardından merak konusu olu. ATAK helikopteri Zeytin Dalı Harekatı sırasında düşen ATAK helikopteri, kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olarak biliniyor.

ATAK helikopteri TSK'nın yerli üretimi olan taarruz helikopteri özellikleri Afrin Harekatında verdiğimiz 2 şehidin ardından merak konusu olu. Zeytin Dalı Harekatı’nın 22. gününde kahrden bir haber geldi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir helikopter düştü. ATAK helikopterinde bulunan iki asker şehit oldu. Peki TSK'nın yerli üretimi olan taarruz helikopteri olan ATAK helikopteri özellikleri neler?

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ATA helikopter özellikleri:TSK’nın son yıllarda envanterine kattığı T 129 ATAK helikopteri, hem tarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor. ATAK helikopteri, tamamen yerli imkanlarla üretilen silah ve güç sistemlerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Ortalama görev ağırlığıyla 274 kilometre hıza ulaşabilen ATAK, standart yakıt ile 3 saat havada kalabiliyor ve 519 kilometre menzile ulaşabiliyor. 14 metre 60 santim uzunluğa ve 3 metre 95 santim yüksekliğe sahip helikopter, paller ile gövdenin yakın olmasının da etkisiyle üstün bir manevra kabiliyeti gösteriyor.









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KENDİ ETRAFINDA 360 DERECE DÖNEBİLİYOR: 360 derece manevra gücüne sahip ATAK helikopteri, 90 dereceye yakın açılarla yükselme, dalma, burun ya da kuyruk sabit kalacak şekilde kendi etrafında dönme ve yan uçuş gibi manevraları başarıyla gerçekleştiriyor. ATAK, aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet top mermisiyle görev yapabiliyor.







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