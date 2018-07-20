Ata tecavüz eden sapıktan skandal savunma 'Bana göz kırptı onay verdi'

AVUSTRALYA'da yaşanan kan donduran olayda, Daniel Raymond Webb-Jackson atlara tecavüz ettiği içinde hapse gönderildi. Ancak bu olaydan daha skandal olan şey Daniel Raymond Webb-Jackson'ın yaptığı savunmaydı. İşte akıllara durgunluk veren o olay.
Avustralya’nın New South Wales bölgesindeki bir ahırda sıkıntı hissedilmesi üzerine güvenlik kameraları yerleştirildi.Kameralara yakalanan 31 yaşındaki Daniel Raymond Webb-Jackson’un bir ata tecavüz ettiği ortaya çıktı.
Sapkın adamın savunması inanılmazdı, çünkü atın kendisine göz kırparak bu eyleme onay verdiğini söylüyordu. Adama 10 ay hapis cezası ve yaklaşık 2 bin 500 Türk lirası tutarında para cezası kesildi.
Atın yetiştiricisi, 2 yaşındaki hayvanın Ocak ayında meydana gelen olaydan bu yana çok sinirli olduğunu söyledi.
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