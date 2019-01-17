Ata Demirer'den kahkahaya boğan '10 years challange' paylaşımı!

Ata Demirer ise kendisini ünlü ressam Frida Kahlo'nun fotoğrafıyla yan yana koyarak akıma farklı bir boyut kazandırdı. Ünlü komedyenin paylaşımına takipçileri "Challange challange olalı böylesini görmedi" yorumunu yaptı.

İşte diğer ünlülerin 10 yıllık süreçteki değişimleri...



