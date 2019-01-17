Ata Demirer'den kahkahaya boğan '10 years challange' paylaşımı!

Ünlü komedyen Ata Demirer'in '10 years challange' paylaşımı yeni akıma bambaşka bir boyut kazandırdı. İşte ünlü isimlerin 10 yıllık süreçteki değişimleri...

Ata Demirer'den kahkahaya boğan '10 years challange' paylaşımı!

Instagramda #10YearChallenge hashtag'i altında başlayan, 10 yıl öncesi ile sonrası fotoğrafların kolajlanarak paylaşılması akımına Türkiye'den de birçok ünlü isim katıldı. Akıma katılan usta komedyen Ata Demirer'in paylaşımı ise takipçilerini kahkahaya boğdu. İşte ünlülerin '10 years challange' paylaşımı...

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Ata Demirer'den kahkahaya boğan '10 years challange' paylaşımı!

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın '10 years challange' paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Durmaz'ın fotoğrafını gören hayranlarının bazıları "Hiç değişmemişsin" derken bazıları "Evrim geçirmişsin" yorumunu yaptı.

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Ata Demirer'den kahkahaya boğan '10 years challange' paylaşımı!

Ata Demirer ise kendisini ünlü ressam Frida Kahlo'nun fotoğrafıyla yan yana koyarak akıma farklı bir boyut kazandırdı. Ünlü komedyenin paylaşımına takipçileri "Challange challange olalı böylesini görmedi" yorumunu yaptı.
İşte diğer ünlülerin 10 yıllık süreçteki değişimleri...

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Ata Demirer'den kahkahaya boğan '10 years challange' paylaşımı!

Çağla Şıkel

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