Ata Demirer'den kahkahaya boğan '10 years challange' paylaşımı!

Instagramda #10YearChallenge hashtag'i altında başlayan, 10 yıl öncesi ile sonrası fotoğrafların kolajlanarak paylaşılması akımına Türkiye'den de birçok ünlü isim katıldı. Akıma katılan usta komedyen Ata Demirer'in paylaşımı ise takipçilerini kahkahaya boğdu. İşte ünlülerin '10 years challange' paylaşımı...
Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın '10 years challange' paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Durmaz'ın fotoğrafını gören hayranlarının bazıları "Hiç değişmemişsin" derken bazıları "Evrim geçirmişsin" yorumunu yaptı.
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