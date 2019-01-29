Ata Demirer ve Aslı Turanlı'dan aşk itirafı

Ata Demirer ile Aslı Turanlı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aslı Turanlı ise bu iddiaları gülerek yalanlamıştı. Ata Demirer ve Aslı Turanlı aşklarını itiraf etti.

Ata Demirer ile Aslı Turanlı’nın aşk yaşadığı konuşuluyor. Aslı İnandık’ın başrolde olduğu “Aslı Gibidir” filminin galasında aşk iddialarına önce kahkaha atmış, ardından şöyle yanıt vermişti: “Bunu bence başka yerde konuşalım, Aslı'nın filminin önüne geçmesin”

Aslı Turanlı bugün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Ata Demirer bu fotoğrafa kalp emojisi koydu. Aslı Turanlı'da bu yoruma öpücükle karşılık verdi. Çiftin bu atağı, “Aşklarını ilan etti” yorumlarına neden oldu. Bu arada Aslı Turanlı 1995 doğumlu. Ata Demirer ise 1972 doğumlu.