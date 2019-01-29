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Ata Demirer kaç yaşında yeni sevgilisi Aslı Turanlı arasındaki yaş farkı

Ata Demirer kaç yaşında yeni sevgilisi Aslı Turanlı arasındaki yaş farkı

Ata Demirer ile Aslı Turanlı'dan ilk aşk pozu geldi magazin basını karıştı. Bir süre önce aşk iddilarını yalanlayan çiftten mutluluk pozunu instagram'da yayınladı. 24 yaşındaki oyuncu Aslı Turanlı daha önce birçok dizide rol almıştı. Peki 47 yaşındaki Ata Demirer'in yeni sevgilisi Aslı Turanlı kim daha yakından tanıyalım...

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 09:30 - Güncelleme: 29-01-2019 09:25

Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne soruları merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Ata Demirer'in yeni sevgilisi olay oldu. Daha önce haklarında aşk dedikoduları çıkmış ve yalanlamışlardı. Aşkın ilk pozu ise Ata Demirer'den geldi. Aslı Turanlı ile birlikte olduğu bir fotoğrafı kalp emojisi ile paylaşan Ata Demirer'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Demirer bu paylaşımı yorumlara kapattı. Peki kimdir bu Aslı Turanlı, kaç yaşında, mesleği ne, hangi dizilerde oynadı? 

Ata Demirer aşkı böyle duyurdu... ❤️ play it again Sam 🎶

ASLI TURANLI KİMDİR: Aslı Turanlı, 1995 yılında dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı.

Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol aldı. Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı ‘Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi. Arka Sokaklar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona ‘Şeker Kız’ diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini söylemişti.

ATA DEMİRER KİMDİR: 6 Temmuz 1972'de Bursa'da dünyaya geldi. Daha küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfetti. Ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi'ne geçti ve buradan mezun oldu. Okul hayatından başarılı olamayan Demirer, ağabeyinin yardımıyla gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşındı.

Konservatuvar yılları boyunca İstanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti. Yine o yıllarda arkadaşlarının desteği ile bar komedyenliği denemelerine başladı. Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde 1995 yılında stand up gösterilerine başladı. Aynı zamanda Vitamin Grubunun "Turkish Kovboylar" adlı şarkısındaki gazeli seslendiren kişi de kendisiydi.

E.Ş.E.K Tiyatro Grubunun kurucusu Uğur Uludağ'nın aracılığı ile ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştirdi. 1995 yılında Asos'ta verdiği müzikli şov sırasında keşfedilerek Dormen Tiyatrosu'nda "Komik Para" adlı oyununda rol aldı. Aynı yıl kendi kurduğu "Ege Kumpanya" adlı gösteri orkestrası ile birçok yerde sahneye çıktı.

Bu dönem Uğur Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. 1996 ile 1998 yılları arasında bir çok yerde gösteri verdi. Leman Kültür'e oyununun kaydını götürdü ve çok beğenilmesi üzerine 1998 yılının Şubat ayında "Tek Kişilik Dev Kadro" adlı oyunu ile Leman Kültür'de sahne aldı.

Bu oyunu yaklaşık 1000 kez sahnede oynayan sanatçı, oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile bir televizyon şovu hazırladı. "Korsan TV" adlı program, ekranda 42 bölüm gösterildi. Televizyonda görülmesi ile şöhreti artan Demirer, daha sonra Vizotele Tuuba, Neredesin Firuze gibi projelerde yer aldı. "Kısık Ateşte 15 Dakika" filmi ile ilk başrolünü aldı. Birçok televizyon dizisinde yer aldı ancak onun yurt çapında tanınması ve sevilmesi "Avrupa Yakası" adlı dizide 3 sezon boyunca canlandırdığı "Volkan" karakteri ile oldu.

İki adet müzik albümü de olan Ata Demirer, daha sonra "Hacıyatmaz" adlı televizyon programına başladı. Gani Müjde tarafından yazılan ve yönetilen "Osmanlı Cumhuriyeti" adlı filmde Osmanlı padişahını canlandırdı. İzlenme rekorları kıran 'Eyyvah Eyvah' serisinden sonra, merakla beklenen yeni filmi 2012 yılında Berlin Kaplanı'yla izleyicilerinin karşısına çıktı. 2014 yılında 'Eyyvah Eyvah' filminin üçüncüsünü çekti.

Ata Demirer, 22 Nisan 2012 tarihinde oyuncu Özge Borak ile evlendi. 13 Kasım 2014 tarihinde boşandılar.

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