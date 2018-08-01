Ata çarpan motosikletin sürücüsü öldü!

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Balıkesir Bandırma-Erdek karayolunda, Bandırma Gübre Fabrikaları mevkiinde meydana geldi. Erdek yönüne giden Mehmet Ali Kocabaş yönetimindeki motosiklet, yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan ve başında kask bulunan Kocabaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. At ise telef oldu.

Erdek’te 20 yıldır eczanede çalıştığı öğrenilen Mehmet Ali Kocabaş, bugün Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Atın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.