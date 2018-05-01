Ata binip gezmek istedi sonrası facia!

GENÇ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI: Genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken, atı kiraya veren Mehmet E. de polis tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından el koyulan at ise Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine bağlandı. Atı kiraya veren Mehmet E.'nin, "Ekmek davası için bu işi yapıyorum. Okul sonu at bindiriyorum 5 lira alıyorum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.