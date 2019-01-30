ATA AÖF sonuçları sorgulama TC ile sonuç sorgulama

Öğrencilerin merak ve heyecan içinde beklediği haber sonunda geldi, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi https://www.ataaof.edu.tr adresinden “Değerli Öğrencilerimiz, Ara sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.” açıklaması yapıldı. İşte 2019 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı…

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi şöyle bir açıklama yaptı:

“Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 01 Şubat 2019 17:00’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.”