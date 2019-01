ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır geri sayım 2019

ATA AÖF final sınavları 3 oturum şeklinde 19-20 Ocak'ta yapıldı. Eğitim hayatına açıktan devam eden öğrenciler şimdi gözünü ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabına çevirdi.ATA AÖF sonuçlarının 10 iş günü içinde, şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. ATA AÖF final sınav sonuçları TC numarası ve aday şifresi ile sorgulanacak.

Anadolu Üniversitesi, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile sınav soru ve cevaplarının yayınlandığını duyurdu. Doğru ve yanlışlarını kontrol eden binlerce aday AÖF sınav sonuçları beklemeye başladı. 19-20 Ocak'ta gerçekleştirilen sınavların açıklanma tarihine ise kısa bir süre kaldı. 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu ile ilgili merak edilen bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK: ATA AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 1-2 Aralık 2018 tarihinde yapıldı. Ardından ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 19-20 Ocak 2019 tarihinde yapıldı. En son ATA AÖF Bütünleme Sınavı 23-24 Şubat 2019 tarihinde yapılacak.

Bahar Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 23-24 Mart 2019 tarihinde, ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 11-12 Mayıs 2019 tarihinde, ATA AÖF Bütünleme Sınavı 15-16 Haziran 2019 tarihinde, ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

ATA AÖF SINAV SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

ATA AÖF sınav soruların erişime açılması ile birlikte, verilen tarihler arasında sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.

Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat 2019'da başlayacak.

HARF NOTLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.