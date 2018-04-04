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ATA AÖF sonuç bilgilendirme öğrenci OBS giriş sayfası

ATA AÖF sonuç bilgilendirme öğrenci OBS giriş sayfası

ATA AÖF sonuçları bugün açıklandı. 24-25 Mart tarihinde yapılan ATA AÖF vize sonuçları OBS sistemi üzerinden erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi sitesinden adaylar ATA AÖF sonuç sorgulama işlemlerini TC numaraları ile ataaof.edu.tr adresinden yapabilirler. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi vize sonuçlarına itiraz formu ise haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 09:15 - Güncelleme: 04-04-2018 09:15

ATA AÖF vize sonuçları sorgulama sayfası OBS sistemi üzerinden  erişime açıldı. 24-25 Mart tarihinde yapılan ATA AÖF vize sonuç sorgulamasını adaylar Atatürk Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapabilirler. ATA AÖF sonuçları Atatürk Üniversitesi’nin sitesi üzerinden ilan edildi. ATA AÖF sonuçlarını öğrenmek için haberimizdeki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Bahar dönemi sınavları mart ayının son haftasında gerçekleşmiş ve öğrenciler sınavlarda hedefledikleri notları almak için ter dökmüştü. ATA AÖF sonuçları kısa süre önce “http://www.ataaof.edu.tr” adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan sonuçları sorgulama sayfasına erişim sağlayabilirsiniz…

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçları ilan edilmiştir. Sınav sonuçlarınıza obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DERS BAŞARI NOTU NASIL BELİRLENİYOR: Ders başarı notunun hesaplanmasında:

Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı % 60, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının katkısı % 40 olarak alınır.

ATA AÖF'TE SINAV SORULARINA İTİRAZ: Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sisteminde (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını iletebiliyorlar.

ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIR: Fakültemizde bir eğitim – öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Sınavlar ülke genelinde 81 ilde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurtdışında Azerbaycan’da sınav yapılmaktadır.

AGNO Tablosu:

Harf Notu Ağırlık Katsayısı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
FF 0,00
G Geçer
Z Devamsız

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