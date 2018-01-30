ATA AÖF ders kayıt öğrenci panel girişi-2018

ATA AÖF ders kayıt işlemleri 29 Ocak Pazartsi günü başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi ders kayıtları başladı. 20-21 Ocak ATA AÖF sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdi de 2. dönem ders kayıt işlemleri hakkında merak ettiklerini aratırmaya başladı. ATA AÖF ders kayıt işlemleri ne zaman bitiyor, ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman sorularının yanıtı haberimizde.

ATA AÖF DERS KAYIT İŞLEMİ: ATA AÖF 2017-2018 2. dönem ders kayıtları 29 Ocak 2018 tarihinde başladı. Milyonlarca öğrenci ATA AÖF ders kayıtlarını yapacaklar. Ders kayıt işlemleri 4 Şubat 2018 tarihinde sona erecek.

Mazeretli ders kayıtları ise 5-11 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim-öğretim dersleri ise 5 Şubat - 11 Mayıs tarihleri arsında işlenecek.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN: Ders kayıtlarını gerçekleştirecek olan milyonlarca öğrenci, 2. dönem vize ve final sınavlarının tarihini araştırıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yayımladığı akademik takvimde yer alan bilgiye göre, vize sınavları 24-25 Mart 2018 tarihinde yapılacak. Yarıyıl sonu final sınavı ise 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bütümleme sınavlarının tarihi 9-10 Haziran olarak açıklanırken, mezuniyet üç ders sınavının tarihi ise 29 Temmuz 2018 olarak duyuruldu.

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 20-21 Ocak'ta yapılan güz dömemi yarıyıl sonu sınav sonuçları 28 Ocak'ta açıklandı. Sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr internet adresinden adayların erişimine sunuldu. Öğrencilerin sınav sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için obs.atauni.edu.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor.