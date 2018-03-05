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ATA AÖF bütünleme sonucu Atatürk Üniversitesi Öğrenci sınav girişi

ATA AÖF bütünleme sonucu Atatürk Üniversitesi Öğrenci sınav girişi

ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş iyice tırmandı. Atatürk Üviversitesi ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının en geç bu hafta içinde erişime açılması bekleniyor. 24-25 Şubat arasında yapılan ve binlerce öğrencinin girdiği ata aöf bütünleme sonucuna öğrenci bilgi giriş sisteminden ulaşılacak. Öğrenciler https://obs.atauni.edu.tr/internet adresinde TC ve kullanıcı şifresi ile giriş yapacaklar.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 16:20 - Güncelleme: 05-03-2018 16:00

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu hafta boyunca en çok arananlar arasında yer aldı.  24-25 Şubat AÖF sonuçlarının en geç bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Atatürk Üniversitesi bütünleme sınav sonuç bilgisini öğrenciler TC numarası ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Bunun için adayların Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/internet adresine girilmesi gerekiyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Sınav sonuçlarının geç açıklanmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapan Atatürk Üniversitesi şu ifadelere yer verdi;

"Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır."

Daha önceki sınav sonuçları, sınavdan 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre bu sınavın sonuçlarının da 15-20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR: Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

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