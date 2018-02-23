At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

Kırmızı et fiyatlarının artmasının ardından piyasaya dana eti adı altında at ve eşek eti süren dolandırıcıların sayısı giderek artıyor. Siz bu durumu ayırt etmekte zorlanıyorsanız size vereceğimiz önerileri dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

Kırmızı et fiyatlarının artmasının ardından piyasaya dana eti adı altında at ve eşek eti süren dolandırıcıların sayısı giderek artıyor. Siz bu durumu ayırt etmekte zorlanıyorsanız size vereceğimiz önerileri dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Kırmızı et fiyatlarının artmasıyla birlikte insanlar, et yiyebilmek için bütçesine uygun olanını almaya çalışıyorlar. Ancak bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar kimi zaman piyasaya at ve eşek eti sürebiliyorlar. Sizler bu konuda bilgi sahibi değilseniz size vereceğimiz önerileri dikkate alabilirsiniz.

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At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

Etleri renklerine göre karşılaştırarak ne eti olduğunu anlamak mümkündür. At eti tam kırmızı renge sahip değildir. Dışarıdan bakıldığı zaman ciğeri andıracak koyu kahverenginde olduğu görülüyor. Dana eti ise kan kırmızı renge sahiptir. Sadece renk kıyaslamayı yaparak bir etin at ve eşek eti mi yoksa dana eti mi olup olmadığını anlayabilirsiniz.

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At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

At ve eşek eti binek hayvanları olduklarından dolayı dana etine göre daha fazla lifli yapıdadır. Bu lifli yapı nedeniyle aşırı derecede serttirler ve çiğnenmeleri aşırı derecede zordur. Aldığınız bir eti tüketirken çiğnemekte zorlanıyorsanız bu durum tüketmiş olduğunuz etin at ya da eşek eti olmasından kaynaklanabilir.

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At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

At ve eşek etinin üzerindeki yağ tabakası dana etine göre daha sarı renktedir. Normalde dana etinin üzerinde yer alan yağ sizlerin de bildiğiniz gibi beyaz renktedir.

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