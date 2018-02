At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

Kırmızı et fiyatlarının artmasının ardından piyasaya dana eti adı altında at ve eşek eti süren dolandırıcıların sayısı giderek artıyor. Siz bu durumu ayırt etmekte zorlanıyorsanız size vereceğimiz önerileri dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Kırmızı et fiyatlarının artmasıyla birlikte insanlar, et yiyebilmek için bütçesine uygun olanını almaya çalışıyorlar. Ancak bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar kimi zaman piyasaya at ve eşek eti sürebiliyorlar. Sizler bu konuda bilgi sahibi değilseniz size vereceğimiz önerileri dikkate alabilirsiniz.