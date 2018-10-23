At bu hale getirdi!

ESKİŞEHİR'de 31 yaşındaki Serkan Kazıklı, seyir halindeyken aracının önüne birden bire başıboş bir at çıktı. Kazıklı, önüne fırlayan ata aracı ile çarparak kaza yaptı. Kaza sonrasında at telef olurken, Kazıklı ise hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu. Kazanın ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kazıklı taburcu oldu.

KEMER HAYATIMI KURTARDI

Kazanın ardından konuşan Kazıklı, “At birden önüme çıktı. Gördüğümde fren mesafesi çok kısaydı. Emniyet kemeri hayatımı kurtardı. Emek Mahallesi tarafından başıboş atlar gezip duruyor. Bizim canımız yandı. Bizden sonra bir servisçinin daha canı yanmış. Orada da iki kişi yaralanmış. Yazık günah. Milletin canı yanıp duramasın. Belediyemiz artık bunları toplasın, bir şey yapsın. Halimi görüyorsunuz işte. Allah daha beterinden korudu” şeklinde konuştu.