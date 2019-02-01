Asya Kupası'nda şampiyon Katar!

2019 Asya Kupası finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup eden Katar şampiyon oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Katar, 12 dakikada Almoez Ali'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 27. dakikada Abdulaziz Hatem'in golüyle 2-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarının 69. dakikasında Takumi Minamino'nun golüyle skoru 2-1'e getiren ve umutlanan Japonya, 83. dakikada kalesinde Akram Afif'in penaltı golüne engel olmadı ve Katar bu golle karşılaşmayı 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Japonya'da Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.