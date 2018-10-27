Asus'tan büyük başarı! İlk 100'e girmeyi başardı

ASUS, Forbes 2018 Global 2000 şirketleri arasından güvenilirliği, sosyal çalışmaları ve performansıyla lider kurumları belirleyen "Dünyanın En Saygın Şirketleri" sıralamasında ilk 100'de yer aldı.

Medyadan konaklamaya, otomotivden perakendeye kadar çok geniş yelpazede 250 öncü şirketten oluşan listede ASUS, "Bilgisayar Donanımı" kategorisinde ise ikinci sıraya yerleşti.

60 ÜLKE 15 BİN KİŞİ: Forbes bu yıl Dünyanın En Saygın Şirketleri listesini oluşturmak için Statista ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda dünyanın dört bir yanındaki 60 farklı ülkeden, 15 bin kişiye Forbes 2018 Global 2000 listesinde yer alan şirketlere ilişkin görüşleri soruldu.

Şirketler güvenilirlik, sosyal çalışmalar, ürün veya hizmetlerinin performansı ve bir işveren olarak tutumu üzerinden değerlendirildi.

TAYVAN MERKEZLİ TEK ŞİRKET: 1990 yılından bu yana gelişen teknolojiye öncülük eden ASUS, dünya genelinde 17 bini aşkın çalışanı ve 13 milyar dolarıaşan satışlarıyla Forbes 2018 Dünyanın En Saygın Şirketleri listesine girmeyi başaran Tayvan merkezli tek şirket oldu.