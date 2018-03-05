Asuman Dabak'tan kötü haber hastanedeydi acil ameliyata alındı!

Ünlü oyuncu Asuman Dabak'tan kötü haber. Daha önce rahim ağzı kanseri nedeniyle tedavi gören ve hastalığını atlatan Asuman Dabak'ı peşini hastalıklar bir türlü bırakmıyor. Kısa bir süre önce basit bir boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Asuman Dabak'tan herkesi üzen haber geldi. Asuman Dabak acil ameliyata alınmıştı. Peki Asuman Dabak'ın hastalığı nedir? Ameliyata alınan Asuman Dabak'ın son durumu ne? İşte tüm ayrıntılar.
Oyuncu Asuman Dabak boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Bu haber tüm sanat camiasını teleşlandırdı. Peki daha önce kansere yakalanan Asuman Dabak'ın son durumu ne?
Oyuncu Asuman Dabak boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Dabak, kararın kendisine açıklanmasının ardından takipçileriyle şu paylaşımı yaptı:
Ameliyattan çıktıktan sonra Dabak sağlık durumuyla ilgili şu açıklamada bulundu: ‘Çok Sevgili Basın Mensubu Yol Arkadaşlarım, doktorumun öngörüsüyle acilen ameliyata alındım. Doktorlarım, ameliyatın başarılı geçtiğini söylediler. Beni böyle bir günde yalnız bırakmayan tüm basın emekçilerine, çok değerli sevenlerime ve tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Herkese sağlık dolu mutlu yarınlar diliyorum’ Ameliyat öncesi ziyaretine gelen arkadaşlarıyla çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Dabak paylaşımına : ‘En zor günleri bile Bayram neşesinde yaşatan canım ailem dostlarım iyi ki varsınızzz’ notunu düştü.
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