Asuman Dabak'tan kötü haber hastanedeydi acil ameliyata alındı!

Ünlü oyuncu Asuman Dabak boğaz ağrısı nedeniyle gittiği hastanede acil olarak ameliyata alındı. Daha önce rahim ağzı kanserine yakalanan Asuman Dabak'ın peşini hastalıklar bırakmadı. Peki ünlü oyuncu Asuman Dabak'a ne oldu son durumu ne ameliyata alınan Asuman Dabak'ın hastalığı ne?

Ünlü oyuncu Asuman Dabak'tan kötü haber. Daha önce rahim ağzı kanseri nedeniyle tedavi gören ve hastalığını atlatan Asuman Dabak'ı peşini hastalıklar bir türlü bırakmıyor. Kısa bir süre önce basit bir boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Asuman Dabak'tan herkesi üzen haber geldi. Asuman Dabak acil ameliyata alınmıştı. Peki Asuman Dabak'ın hastalığı nedir? Ameliyata alınan Asuman Dabak'ın son durumu ne? İşte tüm ayrıntılar. Twitter

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Oyuncu Asuman Dabak boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Bu haber tüm sanat camiasını teleşlandırdı. Peki daha önce kansere yakalanan Asuman Dabak'ın son durumu ne? Twitter

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Oyuncu Asuman Dabak boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Dabak, kararın kendisine açıklanmasının ardından takipçileriyle şu paylaşımı yaptı:



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