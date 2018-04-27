Astronotlar Dünya'yı nasıl görüyorlar?

Dünya’yi uzaydan izlemek muhtemelen benzersizdir. Rus kozmonotu Anton Şkaplerov hesabında uzaydan Dünya’ya açılan manzara görsellerini yayınlıyor.

Dünya’yi uzaydan izlemek muhtemelen benzersizdir. Rus kozmonotu Anton Şkaplerov hesabında uzaydan Dünya’ya açılan manzara görsellerini yayınlıyor. Yeni çalışması ise Kırım Köprüsü manzarası oldu. Yayınladığı fotoğraf altında yorum yapan kozmonot ‘İnşaatı uzaydan takip etmeye devam ediyorum’ diye yazdı. Kırım’ı Krasnodar Bölgesiyle bağlayacak Kerç Boğazı Köprüsü Rusya’nın en uzun köprüsü olacak. Uzunluğu 19 kilometre olacak. Twitter

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Dünya’yi uzaydan izlemek muhtemelen benzersizdir. Rus kozmonotu Anton Şkaplerov hesabında uzaydan Dünya’ya açılan manzara görsellerini yayınlıyor. Yeni çalışması ise Kırım Köprüsü manzarası oldu. Yayınladığı fotoğraf altında yorum yapan kozmonot ‘İnşaatı uzaydan takip etmeye devam ediyorum’ diye yazdı. Kırım’ı Krasnodar Bölgesiyle bağlayacak Kerç Boğazı Köprüsü Rusya’nın en uzun köprüsü olacak. Uzunluğu 19 kilometre olacak. Twitter

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Dünya’yi uzaydan izlemek muhtemelen benzersizdir. Rus kozmonotu Anton Şkaplerov hesabında uzaydan Dünya’ya açılan manzara görsellerini yayınlıyor. Yeni çalışması ise Kırım Köprüsü manzarası oldu. Yayınladığı fotoğraf altında yorum yapan kozmonot ‘İnşaatı uzaydan takip etmeye devam ediyorum’ diye yazdı. Kırım’ı Krasnodar Bölgesiyle bağlayacak Kerç Boğazı Köprüsü Rusya’nın en uzun köprüsü olacak. Uzunluğu 19 kilometre olacak. Twitter

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