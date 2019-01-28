Aston Martin'in ilk elektrikli otomobili resmen göründü

Aston Martin CEO’su Andy Palmer, ilk elektrikli otomobillerini duyurdu. Paylaşılan videoda, bir Rapide E prototipinin kendi elektrik motorundan aldığı güçle ilk kez hareket ettiği görülüyor.

Özellikleri: Şirketin tamamen elektrikli ilk otomobili olan Rapide E, 800V bataryaya ve DC hızlı şarj özelliklerine sahip olmasına rağmen yine de kullanıcılarını V12 motorlu bir Rapide S’in içerisinde gibi hissettirecek. İki elektrik motoruyla çalışan otomobil bu sayede 602 HP’lik güce ve saatte 250 km’lik son hıza ulaşabiliyor.

CEO tarafından paylaşılan videoda, aracın bir park alanındaki yol boyunca yavaşça hareket ettiği görülüyor. Rapide E, videoda yüksek hızlara ulaşmak ya da lastik yakmak gibi etkileyici hareketlerde bulunmuyor ancak yine de Aston Martin’in elektrikli otomobillerinin yollara çıkarmaya hazır olduğunu gösteriyor.