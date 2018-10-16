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Associated Press duyurdu! Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bomba gelişme

Associated Press duyurdu! Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bomba gelişme

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Associated Press (AP) ajansı Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair kanıt bulunduğu duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 16:57 - Güncelleme: 16-10-2018 16:57

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son dakika gelişmesi
Associated Press (AP) ajansı, kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili olarak son dakika haberi geçti.

AP'nin Türk yetkililere dayandırdığı haberde, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair kanıt bulunduğu duyuruldu.

AP'nin üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda inceleme yapan Türk yetkililerin, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürülmüş olabileceğine dair bazı kanıtlar bulduğu bilgisine yer verildi. Türk yetkili bahsi geçen kanıtlar hakkında detaylı bilgi vermedi.

9 SAAT SÜREN ÇALIŞMA: Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda, 10 polis ve bir savcıdan oluşan Türk heyeti, 9 saat süren bir inceleme gerçekleştirmişti.

KONSOLOS ÜLKESİNE DÖNDÜ: Öte yandan bugün Suudi Arabistan Başkonsolosu ülkesine döndü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 16 Ekim 2018 20:21 bize ne bu gaşıkçı mıdır nedir.başka bir haber olsa bu kadar üstünde durmazsınız.gınağı geldi bu haberlerden ya

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