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Assange'ın internet erişimi kesildi

Assange'ın internet erişimi kesildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Assange'ın internet erişimi kesildi.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 21:50 - Güncelleme: 28-03-2018 21:50

Ekvador hükümeti, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın internet erişiminin kesildiğini duyurdu.

Ekvador hükümeti tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirildi.

Assange ve Ekvador hükümeti arasındaki anlaşmaya göre, Assange'ın Ekvador'un diğer ülkelerle ilişkilerini etkileyecek herhangi bir paylaşımda bulunması yasak.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın, 2010 yılında iki kadına tecavüz suçlaması dolayısıyla İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.  

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü.

Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve geçen yılın sonunda vatandaşlık vermişti.

İngiltere ise Assange'a diplomatik statü isteyen Ekvador'un talebini geri çevirmişti.

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