Aslışah Alkoçlar'dan olay konkordato cevabı!

Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ'nin konkordato ilan etmesinin ardından sunulan dava dilekçesinde Alkoçlar, borçlarına 9 ay erteleme ile ödeme takviminin de 3 eşit taksitte 3 yıllık olması teklifinde bulundu. Konkordato ilanının ardından Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, bebekte spor yaparken kameralara yakalandı.
Bebek’te yürüyüş yapan Aslışah Alkoçlar, muhabirleri görünce yüzünü saklayarak, “Şu an çok terliyim, birazdan döneceğim öyle konuşalım” diyerek tempolu yürüyüşüne devam etti.
BANA NE BUNDAN! Sabah sporunu tamamlamasının ardından tekrar muhabirlerin yanına gelen Aslışah Alkoçlar, kendisine sorulan “Otellerinizin konkordato istediği haberlerinin aslı var mı?” Sorusuna “bana ne bundan” şeklinde cevap vererek şaşırttı
ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR? Sevgilisi Altuğ Leblebici ile evilik yolunda ilerleyen Aslışah Alkoçlar, Gülşah Soydan'ın kızı, Hülya Koçyiğit'in torunudur. Kayak sporunda millileşen Aslışah Alkoçlar, Hakan Sabancı ilişkisi ile gündeme gündeme gelmişti.
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