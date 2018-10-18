Aslışah Alkoçlar'dan olay konkordato cevabı! "Bana ne bundan"

Geçtiğimiz günlerde Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ, konkordato talebinde bulunmuştu. Ender Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, sabah sporu sırasında konkordato ilanına "Bana ne bundan" diyerek yanıt verdi.

Aslışah Alkoçlar'dan olay konkordato cevabı!

Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ'nin konkordato ilan etmesinin ardından sunulan dava dilekçesinde Alkoçlar, borçlarına 9 ay erteleme ile ödeme takviminin de 3 eşit taksitte 3 yıllık olması teklifinde bulundu. Konkordato ilanının ardından Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, bebekte spor yaparken kameralara yakalandı.

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Aslışah Alkoçlar'dan olay konkordato cevabı!

Bebek’te yürüyüş yapan Aslışah Alkoçlar, muhabirleri görünce yüzünü saklayarak, “Şu an çok terliyim, birazdan döneceğim öyle konuşalım” diyerek tempolu yürüyüşüne devam etti.

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Aslışah Alkoçlar'dan olay konkordato cevabı!

BANA NE BUNDAN! Sabah sporunu tamamlamasının ardından tekrar muhabirlerin yanına gelen Aslışah Alkoçlar, kendisine sorulan “Otellerinizin konkordato istediği haberlerinin aslı var mı?” Sorusuna “bana ne bundan” şeklinde cevap vererek şaşırttı

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Aslışah Alkoçlar'dan olay konkordato cevabı!

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR? Sevgilisi Altuğ Leblebici ile evilik yolunda ilerleyen Aslışah Alkoçlar, Gülşah Soydan'ın kızı, Hülya Koçyiğit'in torunudur. Kayak sporunda millileşen Aslışah Alkoçlar, Hakan Sabancı ilişkisi ile gündeme gündeme gelmişti.

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