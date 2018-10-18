Aslışah Alkoçlar'dan olay konkordato cevabı!

BANA NE BUNDAN! Sabah sporunu tamamlamasının ardından tekrar muhabirlerin yanına gelen Aslışah Alkoçlar, kendisine sorulan “Otellerinizin konkordato istediği haberlerinin aslı var mı?” Sorusuna “bana ne bundan” şeklinde cevap vererek şaşırttı