Aslıhan servet değerindeki yüzüğüyle hava attı

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Arda Turan, uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta nikah masasına oturmuştu. Nikahın ardından Aslıhan Doğan uzak kaldığı sosyal medyaya geri döndü. Sosyetik güzel dün 'Aslıhan Doğan Turan' adı ile açtığı hesabından Zeynep Selvili'nin kitabını paylaştı. Ancak kitaptan çok Aslıhan'ın parmağındaki yüzük dikkat çekti.

AslıhanDoğan'ın 600 bin TL değerindeki tektaşı sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada Aslıhan Doğan için 'görgüsüz' 'hava atmak için her şeyi yapıyor' şeklinde olumsuz yorumlar yapıldı. Tabi olumlu yorumlar da yapılırken aynı saatlerde Arda Turan da dün Instory'de eşi Aslıhan'ın fotoğrafını 'çok şükür' notu ile paylaştı.