Aslıhan servet değerindeki yüzüğüyle hava attı

Sosyetik güzel dün 'Aslıhan Doğan Turan' adı ile açtığı hesabından Zeynep Selvili'nin kitabını paylaştı. Ancak kitaptan çok Aslıhan'ın parmağındaki yüzük dikkat çekti.

Aslıhan servet değerindeki yüzüğüyle hava attı

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Arda Turan, uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta nikah masasına oturmuştu. Nikahın ardından Aslıhan Doğan uzak kaldığı sosyal medyaya geri döndü. Sosyetik güzel dün 'Aslıhan Doğan Turan' adı ile açtığı hesabından Zeynep Selvili'nin kitabını paylaştı. Ancak kitaptan çok Aslıhan'ın parmağındaki yüzük dikkat çekti.

13
Aslıhan servet değerindeki yüzüğüyle hava attı

AslıhanDoğan'ın 600 bin TL değerindeki tektaşı sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada Aslıhan Doğan için 'görgüsüz' 'hava atmak için her şeyi yapıyor' şeklinde olumsuz yorumlar yapıldı. Tabi olumlu yorumlar da yapılırken aynı saatlerde Arda Turan da dün Instory'de eşi Aslıhan'ın fotoğrafını 'çok şükür' notu ile paylaştı.

23
Aslıhan servet değerindeki yüzüğüyle hava attı

33
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro