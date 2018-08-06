Aslıhan Karalar’a 700 bin liralık hediye!

Adı bir dönem Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışan Best Model Of The World birincisi Aslıhan Karalar, erkek kardeşi Atahan Karalar ile Bebek’te bir mekan çıkışı görüntülendi. 700 bin TL değerinde Porsche marka cipiyle ilk kez objektiflere takılan Karalar, “Araba annemin doğum günü hediyesi” dedi.

Aslıhan Karalar, daha önce verdiği bir röportajda 'Beğendiğin modeller kimler?' sorusuna 'Kate Moss, Türkiye’de de Şenay Akay.' cevabını vermişti. 'Ama onların podyum hakimiyetleri çok farklı. Farklı bir karakterleri var.' diyen Karalar, 'Onlar podyumda yürüdüklerinde konsantrasyonunuz dağılmıyor. Sadece onlara odaklanıyorsunuz. Kıyafetlerini beğenmeseniz de yarattıkları aura çok başka.' ifadelerini kullanmıştı.