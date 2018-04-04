Aslıhan Hatun kimdir, Tarihteki ölümü ve hayatı

Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan Çavdar obasının yiğit kadını Aslıhan Hatun kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan Çavdar obasının yiğit kadını Aslıhan Hatun kimdir? Özellikle tarihteki yeri büyük merak konusu olan Aslıhan Hatun nasıl ölmüştür? İşte Aslıhan Hatun hakkında merak edilenler...TRT 1 ekranlarının dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'da yer alan Aslıhan Hatun gerçek tarihte nasıl ölmüştür. Turgut Alp ile evli olan ve Çavdar obasının başında yer alan Aslıhan Hatun en dikkat çeken karakterlerden biridir. Son bölümün yayınlanmasının ardından biyografisi büyük merak konusu olan Aslıhan Hatun kimdir? İşte tarihteki yeri önemi ve hayatı... Twitter

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Aslıhan Hatun Çavdar obasının beyi olan Candar Beyin kızıdır. Aslıhan Hatunun abileri Ural ve Aliyar’dır. Ural tarihte Ertuğrul’a zorluk çıkartan birisi olarak biliniyor. İlerleyen dönemlerde Aslıhan Hatun’un Turgut Alp ile evleneceği bu durumda Saadettin Köpek’in onları düğün gecesinde zehirlediği bilinmektedir. Twitter

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Gülsim İlhan Ali Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? 2012 senesinde oyunculuk kariyerine adım atan Gülsim İlhan Ali Türkçe, Japonca, İngilizce ve Bulgarca dillerini bilmektedir. Bulgaristan Super Model yarışmasında Ford güzeli seçilen Gülsim İlhan Ali ilk oyunculuk deneyimini Son Yaz Balkanlar isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Twitter

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